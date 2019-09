Após o Corpo de Bombeiros realizar um sobrevoo, na tarde desta terça-feira (17), sobre a Área de Proteção Ambiental Municipal Alter do Chão, o governo do Estado considerou extintos os três principais focos de incêndio registrados na região de Santarém. Com o apoio do Grupamento Aéreo do Pará (Graesp), as equipes resfriaram os pontos de queimadas que ficaram aquecidos com as altas temperaturas da região, nessa época do ano.

“A gente pode dizer que a operação foi concluída. Todos os focos foram extintos, tanto em Alter do Chão quanto em Pindobal, área da Capadócia e Pontas de Pedra”, avaliou o tenente coronel Ney Tito Azevedo, comandante do 4° grupamento do Corpo de Bombeiros.

Durante esta manhã, cerca de 230 homens do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Graesp, Comando de Polícia Ambiental (CPA), Exército, brigadistas voluntários e servidores da prefeitura apagaram o último foco que já estava sobre controle, mas chamava a atenção.

A estimativa da Semas é de que 410 hectares tenham sido queimados dentro da APA Alter do Chão, entre o dia 1 e 15 de setembro. As áreas mais atingidas são as de Sanava, com vegetação que nessa época do ano fica mais seca, o que, por consequência, pode facilitar a propagação das chamas.

Apesar de o fogo ter sido apagado, a operação continua. Os esforços agora estão concentrados na vigilância e no monitoramento da área queimada para evitar que o fogo aconteça de forma natural. “A equipe vai continuar aqui para darmos continuidade no monitoramento e assim evitar novos focos na área”, avaliou o agente de fiscalização da Semas, Everton Dias.

Os proprietários dos imóveis cadastrados dentro da Área de Proteção Ambiental já estão sendo identificados pelo órgão estadual. A identificação é realizada por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e deve ajudar nas investigações sobre a origem do fogo na APA. A Polícia Civil também investiga o caso.

Esgotamento sanitário

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) aprovou, este mês, o projeto de esgotamento sanitário para Alter do Chão. O projeto da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está entre os 44 aprovados para acesso a financiamentos de obras e estudos na área de saneamento no País. Ao todo, foram disponibilizados R$ 747 milhões para beneficiar 39 municípios brasileiros.

Na região Norte, o projeto de Alter do Chão foi o único contemplado pela portaria Nº 2.141/2019. O empreendimento será no valor de R$ 51 milhões e vai executar três elevatórias, uma estação de tratamento, 27 quilômetros de rede de esgoto e 1.035 ligações domiciliares. Os recursos são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A portaria publicada este mês se soma a outras duas, que totalizam a seleção de 102 projetos nacionais na área de saneamento.

A chamada pública para aprovação foi feita pela Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) do MDR, sob a condição dos projetos envolverem pelo menos uma das seguintes categorias: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos; redução e controle de perdas; saneamento integrado; desenvolvimento institucional; preservação e recuperação de mananciais; estudos e projetos; e Plano de Saneamento Básico.

Após a publicação da portaria no Diário Oficial da União, as contratações junto aos agentes financeiros – no caso do Pará, será a Caixa Econômica Federal – poderão ser feitas em até 180 dias, sendo que as instituições devem apresentar a contrapartida mínima de 5% do valor de investimento solicitado.

Em Alter do Chão, a Cosanpa já está com a obra do novo sistema de abastecimento de água em andamento. O investimento é de mais de R$ 16 milhões para garantir água de qualidade para a população do distrito santareno. (Agência Pará)

