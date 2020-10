AS CENAS SÃO FORTES. As câmeras de segurança de uma loja de implementos agrícolas, localizada na Avenida Cuiabá, bem em frente ao local onde aconteceu o acidente, captaram as imagens, em preto e branco, do acidente que matou o médico veterinário Laudivaldo Tapajós dos Anjos Júnior, 26 anos e deixou gravemente ferida, sua namorada, que é policial militar, e continua hospitalizada, em estado grave, no Hospital Municipal.

As imagens revelam que o fato aconteceu exatamente às 23:41 horas do dia 30/09, quando o médico e sua namorada em uma motocicleta Biz, se dirigiam ao bairro da Nova República, onde ela reside, e o veículo em sentido contrário se chocou frontalmente com a moto.

No vídeo de aproximadamente 1:30 minutos, é possível visualizar que a moto, onde seguia o casal, trafegava normalmente à direita pela pista quando foi brutalmente atropelada pelo veículo, depois que este invadiu a pista contrária por onde seguia a motocicleta. O impacto destruiu completamente a moto e lançou longe os corpos do casal ocupante.

As imagens confirmam os levantamentos preliminares feitos pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, que estiveram no local, fazendo os procedimentos para apuração do acidente, indicando que o motorista do veículo Fiat, Yuri Souza de Sousa invadiu a pista contrária, por onde trafegava a motocicleta.

Testemunhas que passavam no momento do acidente, também confirmaram à PRF que o veículo invadiu a outra pista. Elas disseram ainda os patrulheiros que provavelmente o motorista do veículo, Yuri Souza de Sousa cochilou ao volante ou estava mexendo com celular enquanto dirigia.

As imagens do vídeo serão anexadas ao inquérito policial que apura o caso, sob a responsabilidade do delegado da PC, Eduardo Simão Campos. Segundo o delegado, o motorista será indiciado por homicídio e lesão corporal grave. Exames de alcoolimia revelaram que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

O corpo do médico veterinário foi velado em sua casa no bairro Elcione Barbalho durante o dia de ontem, à noite de barco, o corpo seguiu para a comunidade de Tucumã, no rio Arapiuns, onde será sepultado agora pela manhã.

*Atualizada às 17 horas, para inclusão do nome do motorista do veículo Fiat.

