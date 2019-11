Chegou na quarta-feira, dia 27, à fase final uma ação por crime ambiental em tramitação na Justiça Federal de Santarém (PA) desde 2013 contra uma MRN (Mineração Rio do Norte), sediada em Porto Trombetas, em Oriximiná .

A mineradora que tem como maior acionista a Vale foi acusada pelo MPF (Ministério Público do Pará) de não tomar providências para evitar a contaminação provocada por poluição hídrica da empresa em Porto Trombetas.

Os postos de abastecimento citados na denúncia estão autorizados a explorar áreas da empresa no interior da floresta nacional Saracá-Taquera.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) (Ibama) realiza fiscalização em 2006 nos postos de minas da MRN – Saracá, Alerta e Alerta – e constata que uma empresa não atendeu uma série de medidas de precaução exigidas pelo órgão ambiental.

Executivos fora

O MPF chegou a acusar 2 executivos da mineradora (Júlio César Ribeiro Sanna e José Adécio Marinho) de participação no suposto crime. Mas o juiz do caso, Érico Pinheiro, rejeitou a inclusão deles como réus no caso.

A MRN é acusada de poluição hídrica e foi enquadrada na lei 9.605 / 1988. (Blog do Jeso)

