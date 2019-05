A educação – fator central para o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades – sempre foi foco de atuação do Instituto Alcoa nestes 29 anos de trabalho no país, e em 2019, se fortalece ainda mais, com o direcionamento de esforços e convergência de ações para esta causa.

A proposta é conectar esta frente a agendas globais, com destaque para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4:“assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”.

Alinhado a esta perspectiva, o Programa ECOA – Educação Comunitária Ambiental – realizado pelo Instituto desde 2014 – entra em seu sexto ano de execução, consolidando um ciclo de trabalho e aprendizados nos municípios de Juruti, Poços de Caldas/MG e São Luís/MA. A iniciativa é realizada em parceria com a Evoluir e as Secretarias de Educação dos territórios.

O objetivo é fortalecer a cultura de sustentabilidade escolar nos municípios, por meio da realização de atividades com alunos e professores que incentivem a participação comunitária na construção de sociedades sustentáveis, e estimulem formas alternativas de educação socioambiental.

O programa retoma suas atividades agora em maio, com formação de professores, acompanhamento pedagógico nas escolas, realização das Missões ECOA e distribuição de materiais pedagógicos. As escolas participantes do ciclo de 2014 a 2016 são convidadas a fazerem parte da Rede ECOA e indicam representantes para participarem do curso de formação.

Para o presidente do Instituto Alcoa, Fausto Cruz, o Programa ECOA contribui com a missão de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais a Alcoa atua, visando que sejam cada vez mais inclusivos e menos desiguais. “O ECOA apresentou resultados expressivos nos últimos cinco anos, que nos motivam a dar continuidade à esta iniciativa e promover transformações em toda a comunidade escolar”, disse.

No ano passado, mais de 6.800 estudantes e 250 professores participaram do Programa ECOA. Ao todo, 100 educadores e 287 crianças foram certificados na Formação e nas Missões ECOA, respectivamente. Foram realizados 31 projetos escolares e entregues 750 livros e 15 jogos de tabuleiro gigantes às quinze escolas participantes. (Ascom/Alcoa)

