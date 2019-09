Para comemorar o World Clean Up Day, celebrado no dia 21 de setembro, a praia do Cajueiro, em Alter do Chão, recebe um mutirão de limpeza, durante toda a manhã, organizado pelo Projeto Florestas de Valor, projeto socioambiental apoiado pela Petrobras. O objetivo do Clean Up é conscientizar as pessoas sobre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que mais de oito milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos, causando danos à vida marinha e a atividades econômicas, como a pesca e o turismo.

Com base em ações semelhantes realizadas este ano, 23 projetos patrocinados pela companhia esperam recolher, nesta edição, cerca de 12 toneladas de resíduos sólidos urbanos, que foram descartados de forma incorreta.

Participam do evento mais de vinte projetos em 15 estados brasileiros, nos fins de semana deste mês. No Pará, os projetos Meros do Brasil e Floresta de Valor se juntarão ao esforço de limpeza promovendo ações no Portal da Amazônia (Icoaraci), Praia de Ajuruteua (Bragança), Bernardo Sayão e Lago no Parque estadual do Utinga (Belém).

Ao todo, cerca de 60 praias serão contempladas em todo o Brasil, ao longo de aproximadamente 140 km de litoral, além de uma área de mangue e uma praia fluvial. O Clean Up é um evento que acontece, simultaneamente, em 157 países, onde milhões de voluntários se reúnem para limpar suas cidades, incluindo praças, praias e parques.

Paralelamente ao mutirão de limpeza, serão promovidas atividades lúdicas e educativas para o público infantil, como forma de envolver as crianças nas causas ambientais. Os pequenos não participarão, no entanto, diretamente da coleta de resíduos.

Leia também: