O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) já começou testar o aparelho que vem sendo chamado de “drogômetro”, capaz de identificar substâncias psicoativas no organismo dos condutores. O equipamento está em fase de testes em todo o País.

A primeira ação foi realizada na madrugada de terça e quarta-feira (17 e 18), com uma dfiscalização no km 7 da rodovia BR-316.

O aparelho detecta a presença ou não de drogas no organismo dos motoristas através do suor das mãos. O diagnóstico é feito rapidamente, levando em média dois minutos, conseguindo identificar diversas substâncias, tais como maconha e seus derivados, cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, entre outros.

O Detran do Pará foi escolhido para o teste por possuir uma ofensiva atuante com relação à fiscalização de alcoolemia no trânsito, através das operações Lei Seca.

“O órgão combate a combinação álcool e direção no trânsito, e estamos prontos para os próximos passos para garantir a vida das pessoas”, afirma o coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa.

Além da alcoolemia, as ações também fiscalizaram outros comportamentos perigosos no trânsito, além do recolhimento de veículos com licenciamento vencido. (Agência Pará)

Leia também: