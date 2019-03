A primeira rodada já tem data

O próximo 4 de maio será a data que marca o início da Série D 2019, na qual São Raimundo buscará a oportunidade de subir para a Série C no ano seguinte.

Neste primeiro de março, a CBF anunciou os 17 grupos de 4 equipes que compõem a competição este ano. No caso da equipe alvinegra que representa o município de Santarém, esta é no grupo A3, e enfrentará o Ypiranga-AP, Moto Clube (MA) e Atlético-RR.

Como mostra o site da Globoesporte, a competição não terá uma pausa para a Copa América, e as duas primeiras fases terão encontros regionalizados, devido ao grande número de equipes participantes.

Para a segunda fase, avança o primeiro de cada grupo, mais os 15 segundos melhor colocados, que jogarão partidas mata-mata de ida e volta. Os vencedores se enfrentarão entre si, deixando apenas os melhores 8 clubes em uma rodada eliminatória, onde o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo e o sétimo, e assim por diante.

No final, as quatro equipes restantes definirão o campeão deste ano e cada uma delas terá um lugar na Série C para 2020.

Luz e sombra no futebol brasileiro

Enquanto o objetivo dos 68 clubes que participam da Série D é procurar um dos quatro lugares disponíveis na Série C no próximo ano, o sistema brasileiro de rebaixamento no futebol é o caminho para lhe dar mais nível competitivo, mas com cada vez menos equipes dentro das seguintes categorias de futebol do país.

Neste contexto, a Série A só tem lugar para 20 clubes, mas cada uma das partidas é disputada com maior intensidade e atrai a atenção de muitos mais torcedores em todo o mundo.

Um exemplo disso é mostrado pelo sítio de intercâmbio de apostas esportivas Betfair, com sua seção de palpites de futebol, onde as equipes que jogam a Série A têm um papel de importância que é comparável ao dos melhores clubes da Espanha, Inglaterra e Alemanha.

É neste contexto que se encontra a importância da oportunidade que as quatro melhores times da Série D têm para continuar a melhorar o seu desempenho no futebol.

Do outro lado da moeda, estão Tupi, Salgueiro, Joinville e Juazeirense, que foram as piores quatro equipes da Série C em 2018, e por isso, terão que disputar a Série D deste ano.

No entanto, uma notícia que a ESPN destacou recentemente foi que a CSA foi o primeiro clube em passar da Série D à Série A em três temporadas, retornando à elite brasileira este 2019, após 32 anos de ficar fora dela.

Esta notícia serve de inspiração para os 68 clubes que disputam a quarta divisão este ano, incluindo São Raimundo, mostrando que eles também podem alcançar um feito tão grande, como o que o Centro Sportivo Alagoano acaba de atingir.

A Série D 2019 está programada de 4 de maio a 18 de agosto e a primeira partida de São Raimundo nesta competição, será dentro do estádio Colosso do Tapajós contra o Ypiranga-AP.

