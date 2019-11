Começa hoje, 30, em Santarém, o IX Encontro da Amazônia Legal, que tem como tema este ano, “A prática Contábil para o desenvolvimento sustentável”. O evento, organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC PA), é um dos maiores e mais importantes do setor, ocorrendo pela primeira vez em Santarém, onde deverá reunir aproximadamente 600 pessoas, no Hotel Barrudada.

Participam da solenidade de abertura diversas autoridades e personalidades como a Secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal, representando o governo do Estado, o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; vereador Alaércio Cardoso; Secretária Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças de Santarém, Josilene Lira Pinto; Lourdes Tavares, da Receita Federal de Santarém; o Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda.

A programação de palestras inicia amanhã, 31, com o painel de Sustentabilidade. Na ocasião, a organização do evento fará a distribuição de aproximadamente 6 mil sementes de ipês, colhidos em Santarém, para os quase 600 congressistas que terão como compromisso, o plantio e o cuidado com as mudas de ipês santarenos. “Além de incentivar a sustentabilidade, a ideia é simbolizar que o que foi colhido aqui como aprendizado possa ser será plantado por todo o país. Com isso, as pessoas vão levar um pouco de Santarém em cada muda plantada”, explica a Presidente do CRC PA, Ticiane Lima dos Santos.

No ECAL também serão debatidos temas relevantes e atuais como: Contabilidade tributária, inovação e tecnologia da contabilidade disruptiva, educação e contabilidade internacional. O evento conta ainda com espaços para apresentações de artigos e feira de negócios.

Internacional

A internacionalização da contabilidade será abordada no IX ECAL durante o

Seminário Regional Interamericano de Contabilidade vai debater a internacionalização da Contabilidade com que conta com a participação de nomes como Márcia Ruiz Alcazar, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e José Luís Arnoleto, Presidente de La Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciências Econômicas.

