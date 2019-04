Em destaque por South China Morning Post, New York Times e Wall Street Journal, o presidente Donald Trump anunciou que o acordo para encerrar a guerra comercial sino-americana ainda demora “quatro semanas ou mais”. E a esperada cúpula com o presidente Xi Jinping só acontece quando ele sair.

Antes mesmo de acordo, noticiou o Financial Times (imagem no alto), “China impulsiona compras de produtos agrícolas dos EUA”, inclusive “1,7 milhões de toneladas de soja e 178 mil fardos de algodão”, commodities que hoje importa do Brasil.

Por outro lado, o site de notícias financeiras Seeking Alpha noticiou: “Surpresa! Brasil decepciona com dados da produção de petróleo de fevereiro”. Foi “uma grande decepção e as implicações são enormes”, porque, segundo a Agência Internacional de Energia, o país era “chave para o fornecimento neste ano”. (FSP)

