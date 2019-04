Em entrevista ao jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, exibida na noite desta segunda-feira 8, o presidente Jair Bolsonaro prometeu rever demarcações indígenas, denunciou o que chamou de “indústria das demarcações” e admitiu, com todas as letras, que quer “explorar a região amazônica com os Estados Unidos“.

“A demarcação que eu puder rever, eu vou rever”, disse. Bolsonaro também defendeu que indígenas e quilombolas “possam vender ou explorar” suas terras “da maneira como acharem melhor”, criticou ainda o que chamou de “indústria da demarcação”, o que “inviabiliza qualquer projeto na Amazônia“, e defendeu: “Quero explorar a região amazônica em parceria com os Estados Unidos”.

Bolsonaro defendeu seu filho Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, afirmando que foi ele quem o colocou na presidência. “Merecia um cargo de ministro, ele me colocou aqui”, disse, negando qualquer possibilidade de tirá-lo da estratégia de comunicação do governo. (Brasil 247)

