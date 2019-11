O encerramento do Festival Tapajazz 2019, trouxe para o palco os nomes de Hamilton de Holanda e Toninho Horta e a banda de música instrumental brasileira Silibrina que eletrizaram o palco de Alter do Chão, ontem dia 03, com sete músicos de diferentes regiões do país, incluindo o talentoso guitarrista paraense Gileno Foinquinos. Foi a primeira vez do septeto na região Norte do Brasil.

Com dois discos lançados, O Raio (2017) e Estandarte (2019), ambos disponíveis nas principais plataformas digitais, a banda Silibrina finalizou a quarta e mais importante turnê internacional em seus pouco mais de dois anos de carreira e retomou os shows de divulgação do disco Estandarte no Brasil em agosto.

O álbum dá continuidade ao disco de estreia, mostrando o grupo de sete instrumentistas ainda mais entrosado. As músicas e arranjos foram compostos por Gabriel Nóbrega – filho do multiartista pernambucano Antonio Nóbrega e líder do grupo – pensando nas características de cada integrante e na relação deles com a música popular brasileira, deixando evidente a linguagem de Silibrina.

Piano, baixo, guitarra e metais se juntam a instrumentos de percussão muito presentes na música popular do Brasil, como o caracaxá, ganzá, timbal, alfaia, gonguê e o pandeiro. O resultado leva o público a uma nova leitura das possibilidades musicais, que chega aos ouvidos de uma forma elegante e ao mesmo tempo eletrizante. A obra está disponível nas principais plataformas digitais (links ao final do texto).

“O jeito que elegemos colocar os ritmos brasileiros no disco é não-literal: nossa música é majoritariamente brasileira, mas não exclusivamente. E uma faixa não se restringe a um ritmo, manifestação ou movimento. O grande objetivo de ‘Estandarte’ é mesclar tudo isso e contar uma história, em que as músicas se desenvolvem construindo um arco narrativo no processo”, explica Gabriel Nóbrega. Misturando frevo, baião, maracatu, coco e ciranda — e, alguns diriam ainda que com pitadas de jazz –, “Estandarte” é uma ode ao carnaval.

Além de tocar piano, Gabriel Nóbrega assina as composições e arranjos do septeto e é acompanhado por Ricardinho Paraíso (baixo), Jabes Felipe (bateria), Matheus Prado (percussão), Wagner Barbosa (saxofone), Reynaldo Izeppi (trompete) e Gileno Foinquinos (guitarra), artistas de referências diversas, vindos de diferentes regiões do Brasil e extremamente atuantes no cenário musical em São Paulo.

Os vinis dos dois álbuns acabam de ser colocados à venda na recém-lançada loja on-line da banda www.silibrina.band/loja, que também tem bonés e camisetas.

