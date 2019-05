O Espaço Alter do Chão – Borô – tem a honra de trazer para Santarém/Alter do Chão a

consagrada Banda BRAZA. O show, com capacidade para até 400 pessoas, acontece no

dia primeiro de junho, a partir das 23h. Os ingressos estão à venda em: bit.ly/ingressos_braza

O grupo carioca, nascido em 2016, combina riffs de rock com elementos do reggae, soul,

hip hop e ritmos afro-brasileiros. Com três anos de história, já gravou cinco álbuns e

participou de grandes festivais do país, como Lollapalooza, Planeta Atlântida, Tenho Mais

Discos Que Amigos e Porão do Rock.

Em turnê pela região Norte, eles apresentam seu mais novo EP “Liquidificador”, uma

mistura de Dub, Kuduro, Rap, Afrobeat e Afoxé. O EP conta com a produção musical do

“alquimista sonoro” Kassin, que já produziu nomes importantes da cena musical, como

Nação Zumbi, Vanessa da Mata e Los Hermanos.

A banda visitou Alter do Chão em 2017 ao gravar o clipe “Moldado em Barro”, dedicado às

populações tradicionais da Amazônia. No entanto, é a primeira vez que se apresenta na

região.

O Espaço Alter, que está no seu tradicional período de recesso, abrirá

excepcionalmente para essa atração de peso dia 01/06. Reabre oficialmente em julho com

as programações semanais e um novo restaurante, além de muitas novidades.

Serviço:

Espaço Alter do Chão

Data: 01/06

Hora: 23h

Ingressos: de R$30 a R$80

Link para vendas: bit.ly/ingressos_braza

Whatsapp para Informações: (93) 99101 5603

Evento no FB:https://web.facebook.com/events/757390807995375/

Leia também: