Um piloto nascido em Santarém, oeste do Pará, está desaparecido desde domingo (28), quando ele decolou em um avião do tipo Cessna de Altamira, também no Pará, onde atualmente trabalhava, para fazer sobrevôo em uma fazenda.

Marcos Vinicius Silva, conhecido como Kiko, estava com mais 3 pessoas a bordo da aeronave.

Os destroços do Cessna, segundo informações ao Blog do Jeso de pilotos e amigos de Kiko, foram encontrados na terça-feira (30) em território do Suriname, perto da fronteira ao Norte do Brasil.

O avião estava completamente queimado. E foi localizado no distrito de Brokopondo, em território surinamês, perto de uma pista de corrida, a Suriname Motor Sport, de acordo com um site daquele país.

O piloto teria sido encontrado sem vida, a poucos metros do Cessna, ainda segundo o site. A polícia esteve no local, mas não confirmou se o corpo era de Marcos Vinicius.

O blog apurou que Kiko decolou de uma pista em Altamira sem plano de vôo. O pai dele também é piloto, conhecido como Comandante Marcão. As buscas ao santareno e demais passageiros do avião estão sendo feitas pelo Salvaero, serviço de busca e salvamento vinculado à Aeronáutica.

