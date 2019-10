Discutir a economia da floresta em pé na Amazônia e dar visibilidade para iniciativas que promovem bons negócios e ao mesmo tempo conservam a floresta e geram valor compartilhado para as populações tradicionais e povos indígenas da região. Esse é o objetivo do Seminário Florestas de Valor, que será realizado em Alter do Chão, no próximo dia 31 de outubro.

Organizado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e parceiros, através do Florestas de Valor, patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o encontro reunirá representantes das comunidades locais, organizações públicas e privadas que atuam na Amazônia, pesquisadores e empresas para discutir caminhos possíveis para uma economia responsável e o desenvolvimento mais sustentável para a região.

“O Florestas de Valor mostra que é possível termos alternativas econômicas para comunidades tradicionais de produtores rurais e extrativistas que, usando técnicas de uso responsável dos recursos, conseguem conservar o ecossistema e gerar renda”, afirma Roberto Palmieri, Secretário Executivo Adjunto e gerente do Florestas de Valor.

“Reunir outras organizações e empresas que também atuam na região é uma ótima oportunidade para troca de experiências e para mostrar às comunidades o resultado positivo desse trabalho”, enfatiza.

O seminário terá início com o painel “O valor da economia da Floresta em Pé”, no qual será apresentada a viabilidade de um modelo econômico que permite extrair maior valor dos produtos oferecidos pela conservação da floresta, no lugar da sua derrubada. Maurício Voivodic (WWF Brasil), Ismael Nobre (UNICAMP/Projeto Amazônia 4.0), Caetano Scannavino (Projeto Saúde e Alegria), Renata Puchala (Become) e Adriana Ramos (ISA) participam do painel.

Na sequência, uma roda de conversa trará cases de boas práticas desse ecossistema, com a presença de Mauro Costa (Natura), Nina Braga (Osklen | Instituto-e), Valmir Ortega (Conexsus), Patrícia Gomes (Imaflora | Origens Brasil®) e algumas das empresas da rede Origens Brasil®: Thiago Valença (Wickbold), Joana Martins (Manioca) e Renata Amaral (Grupo Pão de Açúcar).

O evento é gratuito e aberto ao público e para se inscrever basta acessar o link.

O Florestas de Valor é um programa do Imaflora, que conta com parceria da Petrobras e recursos do Fundo Amazônia/BNDES para fomentar atividades agroextrativistas e agrícolas de base ecológica na Amazônia para consolidar áreas protegidas, conservando recursos naturais e valorizando as populações tradicionais e agricultores familiares. Atua nos territórios da Calha Norte do Rio Amazonas, e no município de São Félix do Xingu, no Pará.

O programa também apoia a estruturação de cadeias de valor para os produtos, promovendo a conexão com empresas e facilitando seu acesso e inserção em mercados onde os atributos socioambientais são vistos como diferenciais. Os produtores envolvidos recebem apoio técnico para estruturar unidades de beneficiamento e aperfeiçoar a gestão dos negócios.

