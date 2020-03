Um crime bárbaro foi registrado na manhã desta sexta-feira (28) em uma área de plantação de soja, localizada entre as comunidades Boa Esperança e Volta Grande, na região da rodovia Curuá-Una (PA-370), em Santarém, no oeste do Pará.

Um casal foi encontrado morto, degolado, supostamente vítima de assalto. Os corpos do empresário Francisco Iran Parente e a mulher dele, Josy Prezza, foram encontrados nesta manhã, após buscas que vinham sendo feitas pela polícia deste ontem (27), quando a família comunicou o desaparecimento do casal.

Inicialmente, a linha de investigação trabalha com a hipótese de latrocínio (crime seguido de roubo). Uma pessoa suspeita foi detida, mas liberada em seguida.

As primeiras informações davam conta que Francisco e Josy teriam sido feitos reféns por criminosos, na quinta-feira. Criminosos teriam invadido o imóvel onde eles estavam e anunciado o assalto. Das vítimas, eles levaram dinheiro, jóias e outros pertences. A caminhonete do empresário também foi levada pelos bandidos.

O veículo foi encontrado capotado no meio da estrada. O delegado Germano do Vale, diretor da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, informou que as investigações para tentar identificar e localizar os autores do crime estão em andamento e contam com o apoio de homens da Polícia Militar.

Agiotagem

As buscas aos criminosos se concentram na região onde o casal foi encontrado. A Delegacia Especializada de Homicídios está à frente do caso.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) fizeram levantamento tanto na cena do crime quanto no veículo da vítima. O empresário Francisco Iran Parente da Silva era muito popular em Santarém e na região.

Ele era conhecido principalmente por andar sempre exibindo muito dinheiro em espécie e também por financiar vários empresários em Santarém com empréstimos de grandes valores. Ele cobrava juros altos em troca do financiamento.

Nas redes sociais já circula áudios de uma possível negociação entre um destes empresários da cidade e o agiota. A Polícia investiga a sua autenticidade.

A polícia não informou até agora se a morte tem ligação com alguma dívida que ele cobrava de alguém. Somente as investigações vão ajudar a elucidar o caso. (Com informações do Blog do Jeso)

