O número de pacientes que chegam até a urgência e emergência do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) é preocupante. Casos registrados na Unidade de Santarém com motociclista envolvido chegaram ao total de 342 nesses 4 meses. Isso equivale a 60% de atendimentos por acidente com motocicleta.

São em média quatro acidentados por dia. Desses, ao menos um chega em estado gravíssimo. De janeiro a abril foram 622 pessoas que receberam acolhimento na Unidade após acidente de trânsito. Março foi o mês que mais houve registro de atendimento no setor de trauma do HMS.

Maio é um mês dedicado a falar sobre acidentes de trânsito, cuja a cor símbolo é a amarela. Este ano, a sexta edição da Campanha Maio Amarelo traz o tema “No trânsito, o sentido é a vida”. A abordagem quer estimular a todos os condutores, ciclistas e pedestres, a se esforçarem para a promoção de um trânsito mais seguro.

Lailson de Oliveira, 19 anos, faz parte dessas estatísticas. Ele admite imprudência e excesso de velocidade ao dirigir. “Eu quebrei as duas pernas e o braço em um acidente de moto. Eu estava em alta velocidade, quando bati na traseira do carro. Me arrependo, não farei mais. Sou uma nova pessoa, nasci de novo”, confessou.

Paulo Pires, ortopedista e chefe do setor de trauma, afirma que a maioria desses pacientes são jovens. “Na maioria das vezes as sequelas são muito impactantes para o paciente, pois têm casos que há perda de um membro ou a paralisia dele, desta forma também abrange uma sequela social”, explica.

Para o diretor no HMS, Dr. Itamar Júnior, a maioria dos acidentes têm como motivação as falhas humanas, como imperícia, imprudência e desatenção. “É importante saber que a responsabilidade dos atos no trânsito é individual. Ter consciência clara disso é um dos caminhos para a reversão do triste cenário”, ressaltou.

ESTATÍSTICAS

Em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS). A Organização contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente em 178 países. Entre 20 e 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais, muitas delas resultando em incapacidade.

A OMS afirmou que o Brasil é o quarto em número de mortes por acidente de trânsito no mundo. “As lesões ocorridas no trânsito provocam perdas econômicas consideráveis para os indivíduos, suas famílias e países como um todo. Essas perdas decorrem dos custos com tratamentos bem como da redução/perda de produtividade”, disse o diretor do HMS.

MAIO AMARELO

O amarelo simboliza atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. Desta forma, o Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção para o alto índice de vítimas de acidente de trânsito e tentar demostrar os impactos sociais, emocionais e econômicos que os acidentes resultam, para assim mudar atitudes.

O ortopedista ressalta que o principal é a saúde e não importa quanto vai custar. “Vemos que, às vezes, esses acidentes são situações completamente evitáveis. Precisamos conscientizar todo mundo de que é preciso reduzir esse número, que trabalhemos na prevenção”, finalizou. (Ascom/HMS)

