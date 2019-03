O Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca, no Oeste do Pará, registrou alta de 21,3% na movimentação de passageiros em fevereiro. Foram 35,8 mil viajantes transportados no mês, ante os 29,5 mil contabilizados no mesmo período do ano passado.

A evolução dos números também pode ser percebida no acumulado do primeiro bimestre, que apresentou um crescimento de 18,8% com mais de 85,3 mil viajantes, 13,4 mil a mais que os 71,8 mil computados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018. Os dados colocam o aeroporto como o segundo mais movimentado do Pará e o sexto da região Norte, em quantidade de passageiros transportados.

O superintendente do terminal santareno, Enock Alves, atribui o aumento do fluxo a fatores como a recuperação gradual da economia, a qualidade dos serviços prestados pelo terminal, bem como ao potencial turístico da região. “O Aeroporto de Santarém é a principal porta de entrada para Alter do Chão, importante polo turístico do estado que tem se mostrado um destino cada vez mais explorado pela população, com belas praias, rica cultura e gastronomia. Tudo isso, aliado a outros fatores, tem contribuído para o incremento nas operações do aeroporto”, pontuou.

O Aeroporto de Santarém tem capacidade para receber até 1,8 milhão de passageiros por ano e opera diariamente uma média de nove voos nacionais das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Map. Os destinos são para as cidades de Belém, Altamira, Manaus, Recife, São Luís, Fortaleza e Brasília. (Ascom/Infraero)

